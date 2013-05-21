В Турции обвиняемые в смертельном отравлении 5 россиян получили по 90 лет

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местную прессу, суд, завершившийся в понедельник поздно вечером, вынес приговоры четырем фигурантам дела, ответственным за изготовление и сбыт контрафактного виски.

При этом у признанных виновными лиц есть право обжаловать приговор.

Свыше 20 россиян, сотрудников турфирм и гидов, в мае 2011 года попали на ночную прогулку в Бодруме. Отдыхавшие распивали на борту яхты виски, содержание метилового спирта в котором оказалось смертельным для пяти россиян. В ходе расследования турецкая полиция задержала более десятка человек по этому делу, часть из которых была отпущена.