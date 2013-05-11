Правящая коалиция Грузии назвала своего кандидата в президенты

Кандидатом в президенты Грузии от правящей коалиции «Грузинская мечта» станет министр образования Грузии Георгий Маргвелашвили

Как передает Грузия Online, об этом заявил премьер-министр Бидзина Иванишвили.

Согласно сообщению, все участники политсовета «Грузинской мечты» поддержали кандидатуру Маргвелашвили единогласно.

После согласования кандидата политсоветом, он был представлен парламентскому большинству, после чего Иванишвили сделал публичное заявление.

Маргвелашвили - кандидат наук в области философии. Закончил Тбилисский государственный университет им. Джавахишвили по специальности «философия».

До должности министра образования и науки Грузии работал ректором Института общественных дел Грузии им. Зураба Жвании (GIPA).