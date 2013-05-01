В парламенте Венесуэлы подрались из-за выборов

Потасовке предшествовало постановление парламента о том, что депутаты могут получить право голоса только после того, как они признают Николаса Мадуро законно избранным президентом страны.

Семь депутатов от оппозиции пожаловались на то, что на них напали. Однако депутаты от правящей партии говорят, что драку начали их оппоненты.

Страсти накалились после того, как Национальная избирательная комиссия Венесуэлы представила окончательные результаты состоявшихся 14 апреля президентских выборов – после подсчета голосов, поданных за границей.

Согласно этим результатам, перевес Николаса Мадуро составил 1,49%, или менее 225 тысяч голосов. Ранее было объявлено, что преемник Уго Чавеса победил с разницей в 1,8%.

Соперник Мадуро на президентских выборах, кандидат от оппозиции Энрике Каприлес потребовал провести полный пересчет голосов, но избирком отверг это требование. Национальная избирательная комиссия согласилась на частичный пересчет 56% бюллетеней. Этот процесс продлится до июня.

"Эти удары придают нам силы"

После пленарного заседания Национальной ассамблеи один оппозиционный депутат, Хулио Борхес, появился на национальном телевидении с разбитым лицом. Борхес сказал, что он и его коллеги протестовали против попыток не дать им выступить до тех пор, пока они не признают Мадуро победителем президентских выборов.

Спикер венесуэльского парламента Диосдадо Кабельо обратился к одному из представителей оппозиции: "Я спрашиваю вас, господин депутат, вы признаете Николаса Мадуро? Если вы ответите "нет", то у вас не будет права обратиться к этому собранию".

Члены оппозиции восприняли это как попытку заткнуть им рот.

""Они могут избить нас, посадить в тюрьму и даже убить, но мы не изменим нашим принципам, - сказал Борхес журналистам. - Эти удары только придают нам силы".

Горячий Первомай

В понедельник Энрике Каприлес заявил, что Мадуро "незаконно украл президентство". Лидер оппозиции может оспорить результаты выборов в Верховном суде Венесуэлы, но он должен успеть подать иск до 6 мая.

Каприлес выразил уверенность в том, что этот спор "дойдет до международного органа".

И Энрике Каприлес, и Николас Мадуро призвали своих сторонников выйти на первомайские демонстрации. Корреспонденты передают, что это вызвало опасения по поводу возможных стычек.

Каприлес уже объявил об изменении маршрута оппозиционного марша - по его словам, он "не хочет проблем"

BBC Украина