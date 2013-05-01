Мощный взрыв в Махачкале: погибли двое детей

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы МВД Дагестана.

«Взрыв прогремел в Махачкале на углу улиц Ирчи Казака и Яракского, около магазина, рядом с центральным рынком. По предварительным данным, погибли двое детей, число раненых уточняется», - сказал он.

Обстоятельства происшествия уточняются.