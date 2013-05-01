Мощный взрыв в Махачкале: погибли двое детей

12:35, 01 мая 2013
Мир
1820

Мощный взрыв прогремел в российской Махачкале, в результате, по предварительным данным, погибли двое детей, есть раненые.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы МВД Дагестана.
«Взрыв прогремел в Махачкале на углу улиц Ирчи Казака и Яракского, около магазина, рядом с центральным рынком. По предварительным данным, погибли двое детей, число раненых уточняется», - сказал он.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter