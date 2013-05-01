Мощный взрыв в Махачкале: погибли двое детей
12:35, 01 мая 2013Мир
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Мощный взрыв прогремел в российской Махачкале, в результате, по предварительным данным, погибли двое детей, есть раненые.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы МВД Дагестана.
«Взрыв прогремел в Махачкале на углу улиц Ирчи Казака и Яракского, около магазина, рядом с центральным рынком. По предварительным данным, погибли двое детей, число раненых уточняется», - сказал он.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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