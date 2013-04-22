День Земли 2013: онлайн-трансляция NASA из космоса

Начало брифинга – в 17:00 по Киеву. А уже в 18:10 состоится прямая трансляция с борта МКС, сообщает ТСН.

Отметим, традиция отмечать День Земли зародилась в США по инициативе экологического активиста Гейлорда Нельсона. 22 апреля 1970 года День Земли отмечался в первый раз. Более 20 миллионов американцев приняли участие в различных мероприятиях.

В 1990 году этот день стал международной акцией, в которой приняли участие 200 млн человек из 141 страны мира. Ежегодно ученые стран мира собираются за круглым столом для обсуждения глобальных экологических проблем.

В разных странах в этот день организуются самые разнообразные мероприятия и акции. Это конференции, выставки, закрытие автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, уборка территории и посадка деревьев.

Международный день Матери‑Земли (International Mother Earth Day) провозглашен по инициативе Боливии на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года. Соавторами резолюции выступили более 50 государств-членов ООН.



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