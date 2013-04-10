Финская полиция ошибочно включила Путина в «черный список» подозреваемых

"Действительно, имя Владимира Путина было в этом списке, но это произошло в связи с частной ошибкой, допущенной кем-то из наших сотрудников", - пояснил в интервью ИТАР-ТАСС руководитель финской полиции Микко Паатеро. "В настоящее время недоразумение устранено, я глубоко сожалею, что это стало возможным и от имени финской полиции выражаю глубокие сожаления в связи со случившимся", - покаялся он.

Ранее сегодня финские СМИ сообщили "сенсационную новость" о том, что имя российского президента занесено в некие секретные "черные списки" Центральной Криминальной полиции Финляндии за его связь с московским байкерским клубом "Ночные волки".

М.Паатеро не смог уточнить, как долго имя российского лидера находилось в "черном списке", однако заверил, что "никаких последствий за собой это повлечь не может". Отсутствуют, по словам М.Паатеро, в этом списке и представители байкерского клуба "Ночные волки".

Глава финской полиции не стал отвечать, сколько в целом граждан России включены в этот "черный список".

Отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС, было ли проинформировано политическое руководство Финляндии о включении имени Владимира Путина в полицейские списки, М.Паатеро рассказал, что "это стало известно сегодня во второй половине дня, и мы немедленно проинформировали руководство страны".