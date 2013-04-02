Самая пожилая женщина в Европе скончалась за день до своего 114-летия

Мария, родившаяся 3 апреля 1899 года, на протяжении долгих лет была страстной поклонницей футбольного клуба "Интер". Как отмечает агентство, долгожительница оставалась верной своей страсти вплоть до смерти - она скончалась в своем кресле, укрывшись пледом с эмблемой любимой команды, сообщает РИА Новости.

В связи с кончиной М.Радаэлли, которая в январе этого года была включена в список 100 женщин-долгожительниц, "Интер" на своей официальной странице в интернете выразил соболезнования от лица президента клуба и всей команды, в последний раз поблагодарив свою болельщицу за преданность "черно-синим".

После смерти итальянки, самым старым человеком в Европе стала ее соотечественница 113-летняя Эмма Морано, родившаяся 29 ноября 1899 года.