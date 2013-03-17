В Ираке прогремела серия взрывов: 10 погибших, 17 раненых

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на официальную информацию полиции, первый взрыв прогремел рядом с одной из гостиниц города. Несколько минут спустя заминированный автомобиль был подорван на автобусной станции в пригороде Гамат-Али, в 20 км от Басры.

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В преддверии 10-й годовщины вторжения войск иностранной коалиции в Ирак, приведшего к свержению режима Саддама Хусейна и спровоцировавшего затяжную межконфессиональную войну, базирующаяся в Великобритании неправительственная организация ”Iraq Body Count” сообщила, что за все время с 2003 по 2013 год в Ираке погибли от 112 тыс до 122 тыс гражданских лиц. Еще 174 тыс погибших - это военнослужащие и повстанцы.

”Ежегодно в стране гибли 4-5 тысяч иракцев”, - отмечается в докладе этой структуры. Всего, подсчитали там, Ирак стал свидетелем 31,5 тыс атак и нападений.

Между тем, еще пять лет назад, в пятую годовщину начала войны в Ираке, цифра погибших варьировала между 500 тыс и 1,2 млн убитыми. Причем, точных данных о жертвах за все это время так назвать никто и не смог.