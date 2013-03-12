В Израиле разбился вертолет: выживших нет

Экипаж совершал запланированный полет в районе Шфела. Примерно в час ночи связь с ним пропала.

В ходе масштабных поисков на рассвете были обнаружены обломки машины, сообщает Росбалт.

Семьи пилотов оповещены о случившемся.

В связи с катастрофой командующий израильскими ВВС генерал-майор Амир Эшель распорядился приостановить полеты вертолетов этого типа до выяснения причин падения.