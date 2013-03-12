В Израиле разбился вертолет: выживших нет
09:14, 12 марта 2013Мир
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Ударный вертолет Bell AH-1 Cobra разбился в Израиле. По данным командования, два человека погибли — "выживших нет".
В результате крушения два человека погибли / Фото : aircraftinformation.info
Экипаж совершал запланированный полет в районе Шфела. Примерно в час ночи связь с ним пропала.
В ходе масштабных поисков на рассвете были обнаружены обломки машины, сообщает Росбалт.
Семьи пилотов оповещены о случившемся.
В связи с катастрофой командующий израильскими ВВС генерал-майор Амир Эшель распорядился приостановить полеты вертолетов этого типа до выяснения причин падения.
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