Скончалась шведская принцесса Лилиан

Как передает РИА Новости, уроженка Великобритании Лилиан Мэй Девис (Lillian May Davies) познакомилась со своим будущим супругом, принцем Бертилем Шведским, в 1943 году, будучи замужем за английским актером Иваном Крейгом.

СМИ часто называли историю Лилиан и Бертиля одной из самых трогательных и романтичных любовных историй современности: долгое время их роман держался в тайне из-за опасений принца потерять право наследования престола после женитьбы на разведенной иностранке незнатного происхождения. Лилиан и Бертиль заключили брак более 30 лет спустя, в 1976 году.

После смерти Бертиля в 1997 году принцесса Лилиан продолжала представлять Швецию на официальных мероприятиях. Точная причина смерти принцессы не уточняется, но известно, что с 2010 года Лилиан страдала болезнью Альцгеймера.

Принцесса Лилиан, герцогиня Халландская, родилась в Великобритании 30 августа 1915 года и в юности некоторое время работала моделью. В годы Второй мировой войны она трудилась на одном из заводов страны, а также сестрой милосердия. В одном из интервью в 1995 году она заявила: «Если бы пришлось подводить итог моей жизни, я бы сказала, что все в ней было о любви».