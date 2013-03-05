Правозащитники просят Украину не выдавать экс-премьера Таджикистана

Правозащитники также призвали Киев немедленно освободить А.Абдуллоджонова, сообщает радио «Свобода».

Таджикистан требует от Украины выдать А.Абдуллоджонова, которого там обвиняют в организации преступной группы, попытке захвата власти, терроризме, диверсии, хищении государственного имущества.

Сам А.Абдуллоджонов тоже заявлял об угрозе его жизни в случае экстрадиции на родину.

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Сейчас он находится в Украине под временным арестом.

Его задержали в начале февраля в аэропорту «Борисполь». По данным Интерпола, А.Абдуллоджонов находился в розыске как лицо, причастное к организованным транснациональных преступных групп и терроризма.

В Таджикистане А.Абдуллоджонова обвиняют в покушении на Президента Эмомали Рахмона в 1996 году и причастности к вооруженному мятежу в 1998 году.

Последнее десятилетие А.Абдуллоджонов жил в США. Он был премьер-министром Таджикистана в 1992-1993 годах. В своем последнем интервью радио «Свобода» он утверждал, что на самом деле выиграл президентские выборы в 1994 году, и Э.Рахмон незаконно объявил себя победителем.