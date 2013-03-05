Правозащитники просят Украину не выдавать экс-премьера Таджикистана
Правозащитная организация Amnesty International призвала Украину не выдавать экс-премьера Таджикистана Абдумалика Абдуллоджонова в эту страну, где ему могут грозить пытки или иные тяжкие нарушения прав человека.
Правозащитники также призвали Киев немедленно освободить А.Абдуллоджонова, сообщает радио «Свобода».
Таджикистан требует от Украины выдать А.Абдуллоджонова, которого там обвиняют в организации преступной группы, попытке захвата власти, терроризме, диверсии, хищении государственного имущества.
Сам А.Абдуллоджонов тоже заявлял об угрозе его жизни в случае экстрадиции на родину.
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Сейчас он находится в Украине под временным арестом.
Его задержали в начале февраля в аэропорту «Борисполь». По данным Интерпола, А.Абдуллоджонов находился в розыске как лицо, причастное к организованным транснациональных преступных групп и терроризма.
В Таджикистане А.Абдуллоджонова обвиняют в покушении на Президента Эмомали Рахмона в 1996 году и причастности к вооруженному мятежу в 1998 году.
Последнее десятилетие А.Абдуллоджонов жил в США. Он был премьер-министром Таджикистана в 1992-1993 годах. В своем последнем интервью радио «Свобода» он утверждал, что на самом деле выиграл президентские выборы в 1994 году, и Э.Рахмон незаконно объявил себя победителем.