Рим усиливает безопасность для последней проповеди Папы Бенедикта XVI

Как сообщает РИА «Новости», ожидается, что послушать проповедь понтифика, который по традиции обратится к пастве из окна своего кабинета в Апостольском дворце, на площади Святого Петра в Ватикане соберутся около 200 тысяч человек. С раннего утра в Рим прибывают паломники из разных городов Италии и со всех концов света.

По решению специального Комитета по безопасности МВД Италии, были приняты особые меры по контролю и наблюдению за всеми объектами, которые считаются проблемными. Для этого только в зону Ватикана направлено около 2 тысяч сотрудников правоохранительных органов и 300 представителей службы Гражданской обороны. Значительно усилены посты муниципальной полиции. Ночью спецподразделения полиции и карабинеров проверили и опечатали многие канализационные люки, перекрыв доступ к подземным коммуникациям. На крышах зданий близ площади Святого Петра разместились снайперы.

Городские власти приняли чрезвычайные меры по обеспечению проезда с центрального вокзала Термини и из римских аэропортов к Ватикану. Изменены маршруты движения городского транспорта, усилены многие автобусные линии, более интенсивным будет движение поездов столичного метро.

В последний раз с такой проблемой итальянские власти столкнулись в апреле 2005 года, когда по случаю кончины Папы Римского Иоанна Павла II в Рим одновременно прибыли около миллиона человек. Тогда в день похорон понтифика 8 апреля власти приняли беспрецедентное решение о полном запрете движения автомобилей в городе.