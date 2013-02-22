США намерены договориться с Россией о сокращении ядерных вооружений

Об этом заявила на саммите по ядерному сдерживанию и. о. первого замгоссекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Роуз Геттемюллер, сообщает РИА Новости.

"США ясно дали понять, что мы преданы задаче постепенного сокращения общего количества ядерных вооружений, в том числе работе над новыми соглашениями с Россией о сокращении всех категорий вооружений - стратегических, нестратегических, развернутых и неразвернутых", - сказала Геттемюллер.

Ради реализации этой цели, добавила она, США ведут с Россией диалог, призванный обеспечить стратегическую безопасность и прозрачность обеих стран.

"Одним из приоритетов в этой сфере являются нестратегические ядерные вооружения. США пытаются начать переговоры с Россией по решению проблемы неравенства между арсеналами нестратегического оружия России и США", - сказала Геттемюллер.

Сведения о точном количестве имеющихся у них тактических вооружений ни США, ни Россия не разглашают.