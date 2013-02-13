В Кыргызстане протестующие заблокировали центр столицы

Как известно депутатов обвиняют в мародерствах во время произошедшего в 2010 году госпереворота, сообщает РИА "Новости".

В среду парламент Кыргызстана приступил к обсуждению итогов расследования фактов мародерства и разграбления имущества семьи экс-президента Курманбека Бакиева и его приближенных во время госпереворота в апреле 2010 года. Депутатская комиссия, созданная в прошлом году, пришла к выводу, что четверо депутатов парламента от партии "Ата-Мекен" - Омурбек Текебаев, Райкан Тологонов, Болот Шер и Туратбек Мадылбеков, в то время входившие во временное правительство страны, "косвенно причастны" к мародерствам в Бишкеке.

В настоящий момент сторонники партии находятся на площади "Ала-Тоо" перед зданием парламента. Они держат в руках флаги с партийной символикой и транспаранты. Толпа митингующих перекрыла движение по центральному проспекту Чуй, на котором они планируют установить трибуну для выступлений.

На площади и прилегающих участках также находятся сотрудники правоохранительных органов, которые не препятствуют участникам акции протеста.