В Алеппо нашли 109 трупов на месте массового расстрела

Об этом по информации газеты The Daily Telegraph сообщает Lenta.ru.

Все погибшие - мужского пола, самому взрослому немногим за 30, самому юному на вид 11-12 лет. Оппозиционеры утверждают, что еще три десятка тел остаются в реке выше по течению, однако извлечь их пока нельзя, так как этот участок реки простреливается правительственными снайперами.

Берег реки, видимо, уже давно использовался для проведения расстрелов, так как трупы нескольких людей из-за разложения уже трудно опознать, хотя у абсолютного большинства раны еще совсем свежие.

Сейчас уже опознана примерно половина расстрелянных. Все они были жителями той части Алеппо, которая находится под контролем повстанцев. Все в разное время отправились по различным делам в правительственную часть города и пропали без вести.

Процесс опознания убитых продолжается: к месту хранения трупов приходят сотни жителей Алеппо, чьи близкие недавно пропали. По словам повстанцев, в этом районе города несколько дней назад шли бои и он находился под контролем правительственных сил. Кроме того, оппозиционеры отмечают, что людей, видимо, хватали на блок-постах, после чего расстреливали безо всякого суда и даже без отправки в тюрьму, так как на всех остались ремни и шнурки: в тюрьмах их носить нельзя.

Правительство Сирии обвинило в произошедшем "банды террористов", якобы похищающие людей ради выкупа, а потом расстреливающие их. Однако, как пишет корреспондент The Daily Telegraph, такая версия представляется крайне маловероятной родственникам убитых. Получив тела своих близких, они начинали в гневе проклинать президента Башара Асада, желая ему и его семье такой же судьбы, какая постигла людей, убитых на реке Кувейк.