Половина россиян считают 12 июня Днем независимости

Сегодня россияне отмечают государственный праздник – День России. Однако, как свидетельствуют результаты соцопросов, россияне плохо знают, в честь чего 12 июня празднуется День России. Об этом сообщает NEWSru.

Почти три четверти россиян не знают, какое именно событие следует отмечать в 12 июня. Только 28% опрошенных социологами граждан смогли дать правильное название праздника - День принятия Декларации о государственном суверенитете России (с 2002 года отмечается как День России).

Большинство же - 47% - считают, что 12 июня в стране отмечается День независимости России. 2% россиян полагают, что в этот день празднуется годовщина выборов первого президента России (15 лет назад, в 1991 г.), 3% участников опроса давали другие варианты, а 6% вообще не считают 12 июня праздничным днем. При этом 15% респондентов затруднились сказать, по какому случаю этот день объявлен в России выходным. Такие данные сообщили "Интерфаксу" в Аналитическом Центре Юрия Левады по итогам представительного опроса 1600 россиян.

Как известно, фактически современная Россия стала независимым государством после распада СССР в конце 1991 года. Отношение россиян к плодам независимости за последние годы заметно улучшились. Согласно данным "Левада-Центра", с 2003 года вдвое увеличилась доля россиян, которые испытывают гордость за свой народ (с 11% до 22%). Больше стало и тех, кто считает, что независимость принесла России признание как мировой державы (с 20% до 22%), кто говорит о совершенствовании государственного строя в стране (с 12% до 18%), а вот об улучшении экономического положения несколько меньше (с 13% до 12%).

В целом 53% опрошенных считают, что независимость России пошла стране во благо, а 27% - что скорее или определенно во вред.

В ходе опроса социологи выявили большие расхождения во мнениях россиян относительно того, какую дату лучше всего было бы отмечать как главный государственный праздник России. День России 12 июня упоминают в связи с этим 19% опрошенных, день Конституции РФ 12 декабря - 5%, день святого Георгия, покровителя России -3%, 7 ноября, годовщину Октябрьской революции - 4%, установленный недавно День народного единства 4 ноября - 2%, день российского флага 23 августа - 1%, день победы над путчем 22 августа - менее 1%.

Единственная знаменательная дата, которая пользуется поддержкой большинства россиян - День Победы 9 мая (57%). "Такой разброс мнений показывает, что нынешней России явно не хватает объединяющих государственно-праздничных символов", - подчеркнул глава Центра Юрий ЛЕВАДА.

День России был объявлен государственным праздником указом первого президента России Бориса ЕЛЬЦИНА в 1994 году, а нынешнее название - День России обрел в 2002 году, когда был внесен в новый Трудовой Кодекс в числе "красных дат" календаря.