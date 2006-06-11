Завершился матч Мексика – Иран

В Нюрнберге на "Франкенштадион" завершился матч Чемпионата мира по футболу (первый матч в группе D) Мексика – Иран.

Счет открыл Омар Браво на 28-й минуте. Мексиканцы хорошо разыграли “стандарт” – свободный удар справа между штрафной площадкою и боковой линей. Одновременно с ударом 7 игроков рванулись вперед за линию защитников, Гильермо Франко с точки пенальти головой перевел мяч к дальней штанге, а там оказался неприкрытый Браво.

Иранский защитник с “футбольной” фамилией Голмахаммади сравнял счет на 36-й минуте. И опять гол был забит при розыгрыше стандартного положення, на этот раз - углового с левого фланга. Навес во вратарскую площадку, Санчес снял мяч с головы высоко выпрыгнувшего нападающего, но в сутолоке Голмахаммади протолкнул мяч с “вратарской” линии.

На 76-й минуте расслабился вратарь иранцев Мирзапур, выбрасывая мяч рукой. Мяч тут же перехватили суперники. Антонио Нелсон (Зинья) отнял мяч у защитника, пытавшегося взять ситуацию под контроль, и дал пас уже набегавшему у него из-за спины Омару Браво. Вратарь уже шел на пас, как на удар, а Браво перевел мяч “на противоход”.

Третий гол Мексики состоялся еще через две минуты. И похож был тем, что латиноамериканским игрокам опять никто не мешал. Проход по правому краю - пас во вратарскую – “маленький” (рост 163 см) Зинья бьет головой в угол ворот.

3:1 в пользу Мексики.