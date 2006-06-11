Руководство Крыма поблагодарило командование войск США

11 июня в аэропорту «Симферополь» председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО встретился с командованием контингента военнослужащих США по случаю их возвращения к местам постоянной дислокации. На встрече также присутствовал председатель Совета министров АРК Виктор ПЛАКИДА.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе встречи А.ГРИЦЕНКО выразил командованию военного контингента благодарность за понимание общественно-политической ситуации, сложившейся в Крыму в связи с подготовкой к проведению тактических учений «Си Бриз-2006».

Глава крымского парламента отметил, что протестные настроения населения явились следствием непродуманных действий со стороны Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел, проигнорировавших необходимость своевременного информирования и разъяснения цели и задач этих учений крымским органам власти и широким слоям общественности.

Председатель ВР АРК подчеркнул, что в сложившейся ситуации военные действовали в соответствии с ранее подписанными международными соглашениями о проведении учений. Глава парламента автономии отметил, что такие мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с действующим законодательством Украины и только после принятия соответствующих нормативных актов органами власти страны.

«Мы надеемся, – подчеркнул глава А.ГРИЦЕНКО, – что из всего произошедшего в Крыму высшие военные чиновники Украины извлекут правильные уроки и впредь будут развивать военное партнерство с США и другими странами НАТО гласно и на принципах, понятных широкой общественности страны».

Командование военного контингента США с пониманием отнеслось к необходимости переноса учений в связи с ситуацией, сложившейся в Автономной Республике Крым, и поблагодарило председателя Верховной Рады Крыма за сказанное.

Как сообщалось ранее, А.ГРИЦЕНКО не исключал возможности переноса учений «Си Бриз-2006» в связи с обостренной общественно-политической обстановкой в Крыму, вызванной подготовкой к их проведению.