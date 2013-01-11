Школьник пришел в класс с дробовиком и свел личные счеты

Как заявили в офисе местного шерифа, 16-летний ученик (его имя не называется), был вооружен дробовиком 12-го калибра. Он зашел в один из классов в середине первого урока и выстрелил в другого 16-летнего ученика, ранив его. После этого он попытался застрелить еще одного соученика, но промахнулся, передает Лента.ру со ссылкой на CNN.

Находившийся в классе учитель попытался вывести остальных учеников из помещения, после чего вместе с дежурным вступил в переговоры со стрелком. В итоге преступник сложил оружие, после чего был задержан полицией.

Раненый ученик доставлен в госпиталь в критическом состоянии. Помимо него, в больницу доставлены ученик, в которого стрелял, но не попал преступник, и еще один, получивший травму при попытке покинуть класс.