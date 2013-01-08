В Китае впервые за 20 лет журналисты бастуют против цензуры
10:31, 08 января 2013Мир
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В Китае впервые за 20 лет журналисты газеты, известной острыми материалами, начали забастовку. Они выступают против вмешательства властей в редакционную политику.
Конфликт с главным цензором издания вспыхнул при подготовке последнего декабрьского номера
Об этом сообщает «5 канал».
Работники издания вышли на улицу с требованием большей политической свободы. К их протесту приобщились несколько сотен людей. К входу в здание, где расположена редакция, люди в знак поддержки приносили хризантемы.
Конфликт с главным цензором издания вспыхнул при подготовке последнего декабрьского номера. В нем редакция хотела поздравить читателей с Новым годом и призвать страну к политическим реформам. Вместо этого, по требованию цензоров, была вынуждена поставить статью, которая восхваляет правящую партию.
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