В Китае впервые за 20 лет журналисты бастуют против цензуры

Об этом сообщает «5 канал».

Работники издания вышли на улицу с требованием большей политической свободы. К их протесту приобщились несколько сотен людей. К входу в здание, где расположена редакция, люди в знак поддержки приносили хризантемы.

Конфликт с главным цензором издания вспыхнул при подготовке последнего декабрьского номера. В нем редакция хотела поздравить читателей с Новым годом и призвать страну к политическим реформам. Вместо этого, по требованию цензоров, была вынуждена поставить статью, которая восхваляет правящую партию.