Сирийская оппозиция отвергла предложение Асада

«С помощью предложенной инициативы Асад просто хочет исключить возможность политического решения (конфликта), которое может быть достигнуто на американо-российской встрече с Брахими (спецпредставитель ООН и ЛАГ по Сирии Лахдар Брахими) и которое оппозиция не примет, пока он (Б.Асад) и его режим не оставят власть», - заявил представитель Национальной коалиции сирийской оппозиция Валид Бани, передает «Газета.Ru».

Как сообщалось, глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон, комментируя сегодняшнее выступление Б.Асада, тоже сказала, что для политического урегулирования сирийского конфликта необходима отставка Президента.

«Мы внимательно изучим речь (Президента), посмотрим, есть ли в ней что-то новое, но мы продолжаем настаивать на том, что Асад должен уйти и позволить передать власть новому правительству», - заявила К.Эштон.

Одним из этапов плана, который Б.Асад предложил для выхода из сложившейся ситуации, является обязательство иностранных государств о прекращении финансирования террористов.

«Мы не будем вести диалог с марионетками Запада», - заявил Президент в своем выступлении.

Кроме того, он предложил создать новое правительство, объявить всеобщую амнистию и призвал «тех, кто не предал Сирию», провести конференцию, чтобы обсудить выдвинутый им план.