Лишенный родительских прав отец захватил в заложники 3-летнего сына (обновлено)

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре МВД России.

"В пятницу около 23 часов, в городе Алексин Тульской области, нетрезвый мужчина 1980 года рождения, некоторое время назад лишенный родительских прав, пришел в дом к своей родственнице - бабушке своего сына, опекающей ребенка, и, угрожая ножом, забрал трехлетнего сына и увел к себе в дом", - сказал сотрудник пресс-центра.

Женщина вызвала полицию, которая при поддержке спецназа оцепила дом, где забаррикадировался мужчина. Стражам порядка, ведущим с ним переговоры, мужчина заявил, что хочет оставить ребенка у себя, при этом постоянно угрожая ножом сыну. В городе введен план "Вулкан", полиция уговаривает мужчину отпустить ребенка и сдаться.

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Около 9.00 после переговоров с руководством полиции прекратил сопротивление, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.

По словам собеседника агентства, утром в квартиру вошли начальник УМВД по Тульской области и руководитель Алексинского районного отдела полиции: "Пробыв там некоторое время, они вышли вместе с мужчиной, на руках у которого был ребенок. Они повезли мальчика в детский дом. Жизни ребенка ничто не угрожает".

Мужчина, удерживавший мальчика в заложниках, доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено два уголовных дела по статьям: "угроза убийством"и "попытка завладения транспортным средством" - похитив ребенка, мужчины также пытался угнать такси.