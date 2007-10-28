Воздух Калифорнии стал опасным для здоровья
10:31, 28 октября 2007Мир
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Шварценеггер обещает найти поджигателей
|Фото АР
Агентство по охране окружающей среды Калифорнии сообщило, что содержание вредных веществ в атмосфере в три раза превышает норму. Особую опасность это представляет для пожилых людей, детей и тех, кто страдает респираторными заболеваниями.
Жителей пяти округов штата призвали не выходить на улицу.
В результате лесных пожаров в Калифорнии, по последним данным, погибли 14 человек. Уничтожено около 2 тысяч квадратных километров леса. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству. Общий ущерб от пожаров превысил 1 миллиард долларов.
|Фото АР
"Мы поймаем людей, которые ответственны за пожары", - заявил губернатор Калифорнии в эфире телеканала Си-эн эн, призывая виновных сдаться властям.
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