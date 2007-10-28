Воздух Калифорнии стал опасным для здоровья

Жителей американского штата Калифорния, где полыхают лесные пожары, предупредили, что воздух в некоторых районах штата опасен для здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВВС.

Агентство по охране окружающей среды Калифорнии сообщило, что содержание вредных веществ в атмосфере в три раза превышает норму. Особую опасность это представляет для пожилых людей, детей и тех, кто страдает респираторными заболеваниями.

Жителей пяти округов штата призвали не выходить на улицу.

В результате лесных пожаров в Калифорнии, по последним данным, погибли 14 человек. Уничтожено около 2 тысяч квадратных километров леса. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству. Общий ущерб от пожаров превысил 1 миллиард долларов.

Власти заявляют, что причиной пожаров стал поджог. Губернатор штата Арнольд Шварценеггер пообещал найти поджигателей.

"Мы поймаем людей, которые ответственны за пожары", - заявил губернатор Калифорнии в эфире телеканала Си-эн эн, призывая виновных сдаться властям.