Воздух Калифорнии стал опасным для здоровья

10:31, 28 октября 2007
Мир
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Шварценеггер обещает найти поджигателей

Фото АР
Жителей американского штата Калифорния, где полыхают лесные пожары, предупредили, что воздух в некоторых районах штата опасен для здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВВС.

Агентство по охране окружающей среды Калифорнии сообщило, что содержание вредных веществ в атмосфере в три раза превышает норму. Особую опасность это представляет для пожилых людей, детей и тех, кто страдает респираторными заболеваниями.

Жителей пяти округов штата призвали не выходить на улицу.

В результате лесных пожаров в Калифорнии, по последним данным, погибли 14 человек. Уничтожено около 2 тысяч квадратных километров леса. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству. Общий ущерб от пожаров превысил 1 миллиард долларов.

Фото АР
Власти заявляют, что причиной пожаров стал поджог. Губернатор штата Арнольд Шварценеггер пообещал найти поджигателей.

"Мы поймаем людей, которые ответственны за пожары", - заявил губернатор Калифорнии в эфире телеканала Си-эн эн, призывая виновных сдаться властям.

 

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