Путин повысил госчиновникам предельный пенсионный возраст до 70 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст пребывания на службе высокопоставленных чиновников до 70 лет.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как сообщается, В.Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 251 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 19 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года.

Законом вносится изменение в статью 251 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которой предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе – 60 лет. При этом государственному гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе, срок этой службы с его согласия может быть продлен по решению представителя нанимателя, но не свыше чем до достижения им возраста 65 лет, а государственному гражданскому служащему, замещающему должность государственной гражданской службы категории «помощники (советники)», учрежденную для содействия лицу, замещающему государственною должность, – до окончания срока полномочий указанного лица.

Подписанным В.Путиным законом вводится норма, согласно которой федеральному государственному гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе, замещающему должность государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы, срок государственной гражданской службы с его согласия может быть продлен по решению Президента Российской Федерации, но не свыше, чем до достижения им возраста 70 лет.

Как отмечается, «введение данной нормы будет способствовать сохранению на федеральной государственной гражданской службе высококвалифицированных и опытных государственных гражданских служащих, относящихся к руководящему кадровому составу».

Справка УНИАН. Законом Украины «О государственной службе» предусмотрено, что государственным служащим, занимающим должности первой категории, по решению соответствующего государственного органа или должностного лица, которые осуществили назначение их на должности, может быть продлено пребывание на госслужбе после достижения ими 65-летнего возраста по их согласию в связи с потребностями службы, если другое не предусмотрено законом.