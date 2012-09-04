Путин решил продлить дни чиновников на госслужбе

Президент России Владимир Путин предлагает до 70 лет повысить предельный возраст пребывания высокопоставленных чиновников на государственной службе.

Как сообщает сайт Президента России, В.Путин внес в Государственную думу проект федерального закона «О внесении изменения в статью 251 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Согласно пояснительной записке, федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе (далее – гражданская служба) 60 лет.

При этом частью 1 статьи 251 федерального закона установлено, что гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен по решению представителя нанимателя, но не свыше чем до достижения им возраста 65 лет…

В целях сохранения на гражданской службе высококвалифицированного руководящего кадрового состава законопроектом предусматривается, что федеральному государственному гражданскому служащему, замещающему должность категории «руководители», относящуюся к высшей группе должностей, срок гражданской службы может быть продлен по решению Президента Российской Федерации до достижения возраста 70 лет.

«Реализация предлагаемого законопроектом подхода соответствовала бы общей тенденции, закрепленной законодательством Российской Федерации в отношении судей, прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, предельный возраст пребывания которых в занимаемых должностях составляет 70 лет», - сказано в пояснительной записке.

Справка УНИАН. Законом Украины «О государственной службе» предусмотрено, что государственным служащим, занимающим должности первой категории, по решению соответствующего государственного органа или должностного лица, которые осуществили назначение их на должности, может быть продлено пребывание на госслужбе после достижения ими 65-летнего возраста по их согласию в связи с потребностями службы, если другое не предусмотрено законом.