Обама планирует усилить контроль над огнестрельным оружием

Об этом он заявил сегодня в интервью телекомпании Эн-би-си.

«Я хотел бы сделать это в первый год (своего второго президентского срока), - отметил глава администрации. - Я выдвину весьма конкретное предложение, опирающееся на рекомендации, которые сейчас составляет рабочая группа во главе с (вице-президентом США) Джозефом Байденом».

Эти меры должны будут стать ответом на трагедию, которая произошла 14 декабря в начальной школе «Сэнди хук» в Ньютауне, где 20-летний Адам Лэнза расстрелял в упор два десятка детей вместе с несколькими учителями.

Б.Обама выразил скептическое отношение к предложению ввести вооруженную охрану во всех американских школах. По мнению президента, это не решит проблемы. Ранее с таким предложением выступила Национальная стрелковая ассоциация - главное объединение американского «оружейного лобби».

«Я скептически отношусь к тому, что единственное решение - это усилить вооруженную охрану в школах, - продолжил хозяин Белого дома. - И я думаю, подавляющее большинство американцев скептически относится к тому, что это может каким-то образом решить нашу проблему».

Трагедию в Ньютауне Б.Обама назвал «худшим днем своего президентства».

«И я не хочу, чтобы это повторилось», - подчеркнул он. При этом глава государства предвидит серьезное сопротивление со стороны оружейного лобби, которое ссылается на вторую поправку к конституции США, закрепляющую право на ношение оружия.

Ранее президент США объявил, что его администрация приступает к разработке комплексных мер по ужесточению контроля над огнестрельным оружием и предотвращению его использования в преступных целях. Эти усилия будет координировать вице-президент Байден, которому предстоит до конца января 2013 года вместе с руководителями других министерств и ведомств представить предложения о реформе в области продажи и владения огнестрельным оружием. Многие наблюдатели, правда, считают, что данная инициатива заведомо обречена на провал из-за позиции Национальной стрелковой ассоциации и ее союзников в Конгрессе США, в штатах и на местах, отмечает ИТАР-ТАСС.