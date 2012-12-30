Буша-старшего перевели из реанимации в обычную палату

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Houston Chronicle, Дж.Буш-старший был госпитализирован 23 ноября с бронхитом.

Дж.Буш-старший был директором ЦРУ, вице-президентом при Президенте Рональде Рейгане. Именно в президентство Дж.Буша-старшего прекратил свое существование Советский Союз.

Он также является отцом бывшего Президента США Джорджа Буша-младшего и экс-губернатора Флориды Джеба Буша.