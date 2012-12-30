Буша-старшего перевели из реанимации в обычную палату
11:18, 30 декабря 2012Мир
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Бывший Президент США Джордж Буш-старший переведен из реанимации в обычную палату после того, как в его состоянии наметился перелом в лучшую сторону.
Бушу старшему стало лучше / Фото: Lenta.ru
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Houston Chronicle, Дж.Буш-старший был госпитализирован 23 ноября с бронхитом.
Дж.Буш-старший был директором ЦРУ, вице-президентом при Президенте Рональде Рейгане. Именно в президентство Дж.Буша-старшего прекратил свое существование Советский Союз.
Он также является отцом бывшего Президента США Джорджа Буша-младшего и экс-губернатора Флориды Джеба Буша.
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