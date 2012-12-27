В Беларуси говорят, что Чемпионат мира по хоккею никому не отдадут

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом председатель Федерации хоккея Беларуси Евгений Ворсин заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной подготовке к турниру.

«Определенные лица и структуры призывали к бойкоту или переносу чемпионата мира в Минске по неким политическим соображениям. Все эти попытки были отклонены на заседании конгресса Международной федерации хоккея. Предлагаю больше вообще не поднимать эту тему. Я заверяю, первенство однозначно пройдет в Минске», - подчеркнул Е.Ворсин.

По его словам, с сентября по декабрь 2012 года в Минске побывали три инспекции Международной федерации хоккея (ИИХФ), проверявшие ход подготовки страны к чемпионату.

«Претензий высказано не было. Более того, в последнем докладе ИИХФ отмечено, что Беларусь по некоторым аспектам опережает план подготовки», - отметил Е.Ворсин.

Как сообщал УНИАН, различные международные организации, европейские и американские политики неоднократно призывали ИИХФ лишить Беларусь права на проведение чемпионата мира по хоккею 2014 года из-за нарушений в стране прав человека и преследований правозащитников и оппонентов власти.

Справка УНИАН. Минск одновременно может принять примерно 20 тыс. туристов. Во время чемпионата туристов планируются размещать в отелях, а также в студенческой деревне (откроется в 2013 году на 8,8 тыс. мест) и студенческих общежитиях.

Стоимость билетов на матчи чемпионата мира по хоккею в Минске будет составлять от 9 до 40 евро.