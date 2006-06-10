Великая Китайская Стена уже не так велика

К настоящему времени сохранилось только 20% Великой Китайской Стены, заявили китайские ученые. В ходе проведенного Китайской ассоциацией по охране Великой Китайской Стены обследования было установлено, что еще около 30% сооружения представляют собой внятно различимые руины. Время делает свое, к тому же десятки лет бесконтрольные участки Стены попросту разбирали на стройматериал. Теперь общая протяженность Стены составляет менее 2,5 тыс. км, передает "Синьхуа".

Согласно историческим исследованиям, к моменту завершения постройки в XVII веке длина Великой Китайской Стены составляла 6,3 тыс. км. Стена тянется с северо-восточного побережья до пустынных районов Северо-Западного Китая. В 1987 г. она была внесена ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия.

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