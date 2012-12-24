Премьер Грузии Иванишвили ждет встречи с Путиным

"У меня, естественно, есть желание встретиться с президентом России, но для этого нужно время и к этому надо подготовиться. Эти встречи проходят не так легко, тем более в нашей ситуации. Думаю, что встреча состоится, однако не скоро, хотя ничего не исключено", - сказал Иванишвили на пресс-конференции в понедельник.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря в целом не исключил возможности встречи с главой правительства Грузии. Однако, по мнению Путина, "встреча подобного рода должна быть хорошо подготовлена и должна чем-то позитивным заканчиваться". "Я пока не очень понимаю, что будет предметом наших обсуждений (с премьером Грузии)", - добавил президент России, вместе с тем отметив, что от Тбилиси исходят "позитивные сигналы", сообщают РИА Новости.

Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Представители нового правительства Грузии - коалиции "Грузинская мечта", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов 1 октября, - заявили одним из главных приоритетов внешней политики страны нормализацию отношений с РФ. Первая встреча официальных представителей России и Грузии в рамках урегулирования российско-грузинских отношений состоялась 14 декабря в Женеве. Стороны договорились проводить встречи представителей двух стран на регулярной основе.