Террорист взорвал себя посреди толпы митингующих в Пакистане
17:23, 22 декабря 2012Мир
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11 человек погибли и 25 получили ранения сегодня в результате теракта в городе Пешаваре на северо-западе Пакистана.
11 человек погибли и 25 получили ранения от взрыва/ Фото: obozrevatel.com
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, террорист-смертник активировал бомбу на проходящем в городе митинге активистов "Авами нэшнл парти" - одной из самых влиятельных на северо-западе страны политических партий, представляющей интересы пуштунов.
Среди раненых в результате теракта – министр железных дорог Хаджи Гулам Ахмад Билур, который является одним из ключевых руководителей этой партии.
В полиции не сомневаются, что взрыв в Пешаваре – дело рук экстремистов движения пакистанских талибов "Техрик-и- талибан Пакистан".
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