Террорист взорвал себя посреди толпы митингующих в Пакистане

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, террорист-смертник активировал бомбу на проходящем в городе митинге активистов "Авами нэшнл парти" - одной из самых влиятельных на северо-западе страны политических партий, представляющей интересы пуштунов.

Среди раненых в результате теракта – министр железных дорог Хаджи Гулам Ахмад Билур, который является одним из ключевых руководителей этой партии.

В полиции не сомневаются, что взрыв в Пешаваре – дело рук экстремистов движения пакистанских талибов "Техрик-и- талибан Пакистан".