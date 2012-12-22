ЕС потратит 5 млн евро на полицию в странах «Восточного партнерства»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение одобрено в пятницу Еврокомиссией. Согласно решению, в частности, утверждена программа поддержки полицейского сотрудничества, направленная прежде всего на борьбу с трансграничной преступностью между странами «Восточного партнерства» и между этими же странами и странами ЕС.

Программа рассчитана на 4 года и будет предусматривать проведение тренингов, обмен лучшим опытом, программы обмена для представителей полиции, учебные визиты.

«Восточное партнерство» - программа ЕС, направленная на усиление сотрудничества с шестью странами - восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.