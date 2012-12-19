Иран и Пакистан построят на границе стену для борьбы с наркотрафиком

Как сообщает Росбалт, вдоль границы двух государств в настоящее время тянется линия колючей проволоки. Страны договорились заменить ее на стену в ходе прошедшей в Тегеране трехсторонней встречи по вопросам борьбы с наркотиками представителей Пакистана, Ирана и Афганистана.



По словам главы пакистанского управления по борьбе с наркотиками Джаведа Икбала, к 2014 году контроль над границами будет усилен, сообщают интернет-СМИ.

Через Иран проходят два ключевых маршрута поставки наркотиков — из Афганистана в Европу, а также в страны Старого Света из государств Персидского залива. В борьбе с контрабандой наркотиков полиция Ирана потеряла 3 тыс. 700 человек убитыми, 11 тыс. 500 человек пострадавшими и потратила на борьбу с наркотиками более $100 млн. Несмотря на то, что помощь со стороны международных организаций носит, в основном, декларативный характер, Иран прикладывает все усилия в деле борьбы с контрабандой наркотиков, отметил ранее глава антинаркотической полиции страны. "Иран, создав крупнейший региональный банк данных в сфере борьбы с наркотиками, делится информацией более чем с 40 странами мира", — сказал он.