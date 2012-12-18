Будущий премьер Японии, выступая перед СМИ, перепутал Обаму с Бушем

Ошибка вполне понятна - в 2006-2007 годах Абе уже занимал пост премьер-министра Японии, в это время президентом США являлся Джордж Буш-младший. Абэ заметил оговорку, когда журналисты, перед которыми он выступал, начали улыбаться, и быстро исправился.



Как сообщает РИА Новости, в ходе десятиминутного разговора стороны договорились обсудить на январской встрече меры по отношению к Северной Корее в связи с запуском ракеты, перенос авиабазы американской морской пехоты Футэмма в японской префектуре Окинава и оборонно-стратегические вопросы, связанные с укреплением роли Китая.

Телефонный разговор состоялся по инициативе президента США, который поздравил Синдзо Абэ с победой его партии на выборах в нижнюю палату парламента. В январе Абэ, который должен официально вступить в должность премьер-министра Японии 26 декабря, посетит Вашингтон с официальным визитом в январе следующего года.