Будущий премьер Японии, выступая перед СМИ, перепутал Обаму с Бушем

09:28, 18 декабря 2012
Мир
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Будущий премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник, выступая перед журналистами после телефонного разговора с президентом США, по ошибке назвал Барака Обаму Джорджем Бушем, сообщает агентство Франс Пресс.

Абэ по ошибке назвал Барака Обаму Джорджем Бушем

Ошибка вполне понятна - в 2006-2007 годах Абе уже занимал пост премьер-министра Японии, в это время президентом США являлся Джордж Буш-младший. Абэ заметил оговорку, когда журналисты, перед которыми он выступал, начали улыбаться, и быстро исправился.

Как сообщает РИА Новости, в ходе десятиминутного разговора стороны договорились обсудить на январской встрече меры по отношению к Северной Корее в связи с запуском ракеты, перенос авиабазы американской морской пехоты Футэмма в японской префектуре Окинава и оборонно-стратегические вопросы, связанные с укреплением роли Китая.

Телефонный разговор состоялся по инициативе президента США, который поздравил Синдзо Абэ с победой его партии на выборах в нижнюю палату парламента. В январе Абэ, который должен официально вступить в должность премьер-министра Японии 26 декабря, посетит Вашингтон с официальным визитом в январе следующего года.

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