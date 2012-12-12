Строительство объектов «Южного потока» начнется в Болгарии

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам встречи председателя правления российской компании Алексея Миллера и исполнительного директора «Булгаргаз» ЕАД Димитра Гогова.

«А.Миллер и Д.Гогов уделили особое внимание успешной реализации проекта «Южный поток». Было отмечено, что начало строительства объектов для приема газа и его дальнейшей транспортировки по территории Европы начнется в Болгарии в 2013 году», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической области, а также перспективы расширения взаимодействия в других сферах.

По теме: Газпром говорит, что перестанет платить за транзит, когда построит «Южный поток»

Справка УНИАН: 15 ноября 2012 года ООО «Газпром экспорт» и «Булгаргаз» ЕАД подписали долгосрочный контракт на поставку российского природного газа в Болгарию. Документ предусматривает поставки до 2,9 млрд. куб. м газа ежегодно до 2022 года включительно по традиционному газотранспортному коридору, а с момента ввода газопровода «Южный поток» - по новому маршруту.

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии.