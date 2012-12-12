Обама признал сирийских повстанцев, но не всех

Соответствующее заявление Обама сделал в интервью ABC News.

Обама назвал принятое решение "большим шагом" и подчеркнул, что с настоящего момента Вашингтон считает СНК "законным представителем сирийского народа в отличие от режима Башара Асада".

Вместе с тем президент отметил, что США поддерживают не всех противников Асада, напомнив, что борьбу против режима ведут и экстремистские элементы, диалог с которыми США вести не намерены.

Как сообщил высокопоставленный представитель администрации президента США, признание Вашингтоном сирийских оппозиционеров не означает автоматические поставки им вооружений. По его словам, такие действия возможны в будущем, однако для этого США сначала должны убедиться, что поставки оружия помогут "продвинуться в политическом разрешении ситуации", передает Лента.ру.