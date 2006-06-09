В Великобритании выбрали женщину года

Австралийская поп-звезда Кайли Миноуг провозглашена в Великобритании "Женщиной 2006 года".

Этой ежегодной престижной награды, которая присуждается на основе опроса читателей журнала Glamour, 38-летняя певица удостоена за "вдохновляющую остальных борьбу" с раком груди.

Сама Миноуг на торжественной церемонии награждения в районе Мейфейр в Лондоне присутствовать не смогла, но направила послание всем поклонникам своего творчества.

Награды в остальных номинациях получили еще 18 представительниц прекрасного пола. Супруга легенды рока Оззи Озборна Шэрон названа "Личностью года на телевидении", лавры "Певицы года Великобритании" достались Шарлотте Черч. Ведущая шоу Big Brother (российский аналог "За стеклом") Давина Макколл провозглашена "Ведущей года", а поп-трио Sugarbabes - "Группой года". Спортсменкой года провозглашена внучка королевы Великобритании Зара Филлипс, которая профессионально занимается конным спортом.

Корреспондент