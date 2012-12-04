В Таджикистане частично разблокировали доступ к Facebook

10:42, 04 декабря 2012
Мир
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Государственный интернет-провайдер Таджикистана во вторник открыл доступ к социальной сети Facebook, который был заблокирован с 26 ноября на территории всей республики. 

Таджикистан отказался от полного блокирования соцсети

Об этом сообщил РИА Новости глава местной ассоциации интернет-провайдеров Асомуддин Атоев.

В конце ноября все шесть провайдеров Таджикистана и столько же операторов мобильной связи заблокировали своим абонентам доступ к соцсети после получения письменного распоряжения главы службы связи. Позднее глава службы связи при правительстве республики Бек Зухуров заявил, что доступ к соцсети будет возобновлен в ближайшие дни после решения ряда технических вопросов.

"Доступ к Facebook разблокировал государственный интернет-провайдер "Таджик-телеком", - сообщил Атоев. По его данным, никаких писем от службы связи или смс-сообщений о возможности разблокировки доступа к интернет-ресурсу другие провайдеры и мобильные операторы пока не получали.

"Раз государственный интернет-провайдер разблокировал Facebook, я уверен, будет разрешение от службы связи для других провайдеров и операторов", - полагает Атоев.

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