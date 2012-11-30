В России чуть не упал самолет с главой МЧС на борту

10:40, 30 ноября 2012
Мир
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У cамолета главы МЧС РФ Владимира Пучкова Як-42 отказал один из двигателей, но он благополучно совершил посадку в новосибирском аэропорту.

Пучков благополучно сел, фото ng.ru

Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"В 12.02 мск самолет приземлился в аэропорту, все благополучно", - сказал собеседник агентства.

Пучков прилетел в Новосибирск для проведения выездной коллегии министерства.

В МЧС РФ подтвердили, что самолет министра приземлился в аэропорту Новосибирска.

"Работа министра в Сибирском федеральном округе будет осуществляться по плану", - сказала временно исполняющая должность начальника управления информации министерства Светлана Чумикова.

Информацию об инциденте подтвердила также представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Евгения Дергачева.

"Самолет Як-42 совершил удачную посадку в 15.02 местного времени (12.02 мск). Никто не пострадал", - сказала собеседница агентства.

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