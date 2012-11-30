В России чуть не упал самолет с главой МЧС на борту
У cамолета главы МЧС РФ Владимира Пучкова Як-42 отказал один из двигателей, но он благополучно совершил посадку в новосибирском аэропорту.
Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"В 12.02 мск самолет приземлился в аэропорту, все благополучно", - сказал собеседник агентства.
Пучков прилетел в Новосибирск для проведения выездной коллегии министерства.
В МЧС РФ подтвердили, что самолет министра приземлился в аэропорту Новосибирска.
"Работа министра в Сибирском федеральном округе будет осуществляться по плану", - сказала временно исполняющая должность начальника управления информации министерства Светлана Чумикова.
Информацию об инциденте подтвердила также представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Евгения Дергачева.
"Самолет Як-42 совершил удачную посадку в 15.02 местного времени (12.02 мск). Никто не пострадал", - сказала собеседница агентства.