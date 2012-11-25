Из-за бунта в колонии российская полиция перекрыла въезд в Копейск

Об этом сообщила сотрудник информационно-правового центра "Русский вердикт" Оксана Труфанова, пишет Лента.ру со ссылкой на СМИ.

"Копейск перекрыт, в город нельзя въехать, ситуация в колонии катастрофическая", - заявила правозащитница днем 25 ноября. По словам Труфановой, несмотря на ввод в колонию бойцов ОМОНа заключенным частично удалось удержать позиции, захваченные накануне. "Сейчас на крыше по-прежнему находятся несколько десятков человек. Заключенные в камерах объявили голодовку. У ворот колонии находятся родственники, их не пускают внутрь, разгоняют, бьют, задерживают", - сказала Труфанова.

ГУ МВД РФ по Челябинской области сообщило о задержании 39 человек "за административные правонарушения".