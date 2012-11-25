В Афганистане закрыли Кабульский университет из-за смертельной драки студентов

Как сообщает NEWSru, в субботу, когда мусульмане-шииты отмечали Ашуру - день поминовения праведного имама Хусейна, в общежитии университета завязалась драка между студентами-шиитами и учащимися-суннитами. В ход шли цепи, колья и камни. Противостояние длилось более трех часов, к месту инцидента прибыли главы МВД и Главного управления национальной безопасности страны. В драке погибли два человека, 10 получили ранения.

Издание Khaama Press сообщает, что сформирована комиссия по расследованию инцидента, в нее вошли представители руководства Министерства высшего образования, силовых ведомств, а также депутаты парламента.