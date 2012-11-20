Палестинские боевики снова обстреляли Иерусалим

Палестинские боевики во второй раз с начала конфликта выпустили из сектора Газа ракету по Иерусалиму, но упала она на территории Западного берега реки Иордан, не причинив ущерба, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В городе, который израильтяне считают своей столицей, сработали сирены воздушной тревоги.

"Мы предполагаем, что ракета упала вне границ Иерусалима в районе (блока еврейских поселений Западного берега) Гуш-Эцион", — сказал РИА Новости сотрудник армейской пресс-службы.

Первую попытку обстрелять Иерусалим — самую удаленную от сектора Газа цель — боевики предприняли в прошлую пятницу. Тогда ракеты также упали за городом. Ответственность за пуск взяли на себя боевики из правящего в анклаве движения ХАМАС.

Боевики ежедневно выпускают по Израилю более сотни ракет, некоторые из которых долетали до Тель-Авива и Иерусалима. Главной целью операции "Облачный столп", которая с прошлой среды продолжается в Газе, израильские власти объявили защиту своих граждан от многолетних обстрелов и усиление "фактора сдерживания" в отношениях с палестинскими группировками.

Жертвами нынешнего раунда противостояния стали трое израильтян, в чей дом на прошлой неделе попала ракета, и 112 палестинцев.