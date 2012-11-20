Президент Египта рассказал, когда завершится операция Израиля в Газе

Президент Египта Мухаммед Мурси заявляет, что операция израильской армии в секторе Газа завершится во вторник, сообщает РИА Новости.

''Агрессия против Газы закончится сегодня. Без уступок и капитуляций''', — цитирует слова президента издание ''Масри-Аль-Яум".

На прошлой неделе Мурси сообщил журналистам, что его правительство находится в контакте с обеими сторонами конфликта и есть "некоторые основания надеяться на скорое прекращение огня".

Как сообщалось ранее, с израильской стороны жертвами обстрелов остаются три человека, в чей дом в южном городе Кирьят-Малахи в четверг попала палестинская ракета.

Палестинские потери от израильских бомбардировок достигли, по меньшей мере, 108 человек убитыми и свыше 850 ранеными. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, в понедельник, который стал самым кровопролитным днем операции, погибли 37 жителей анклава, среди которых как боевики, так и мирные жители.

Рост числа человеческих жертв принято связывать с усложнением мишеней израильской авиации, артиллерии и флота, перешедших от ударов по изолированным объектам к поражению таких целей, как дома высокопоставленных боевиков и бизнес-центры, где арендуют помещения палестинские группировки.