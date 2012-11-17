Палестинские боевики за три дня выпустили по Израилю более 600 ракет

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Jerusalem Post.

Из этих сотен зачастую самодельных ракет только 26 взорвались на территории населенных пунктов. Кроме того, тактическая система ПРО "Железный купол"армии Израиля сбила 213 ракет, поддерживая тем самым защиту перехватом на 90%, отмечают военные.

Массированные бомбардировки израильскими войсками сектора Газа возобновились в субботу утром на фоне подготовки к возможному наземному вторжению в анклав. В пятницу израильские войска в рамках операции "Облачный столп"нанесли по сектору Газа свыше 200 ударов, в которых погибли 11 палестинцев, как мирные жители, так и боевики. Общее число погибших палестинцев в ходе обострившегося на этой неделе конфликта составляет 39 человек, отмечает Jerusalem Post.

Ранее западные СМИ сообщали, что израильские ВВС разбомбили штаб-квартиру исламистского правительства ХАМАС в секторе Газа. Между тем Армия обороны Израиля отмечала, что в ночь на субботу ракетные удары были нанесены по 120 целям для запуска ракет и 20 контрабандистским туннелям в Рафахе (на границе с Египтом).