Минобороны готово отправить в Афганистан военных...

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО выступает за направление украинских военных в Афганистан для выполнения гуманитарных, но не боевых задач.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом он заявил сегодня в Брюсселе.

“Я лично как министр обороны Украины против направления в Афганистан боевых подразделений, которые принимали бы участие в выполнении боевых задач. При этом окончательное решение имеет право принимать Президент и Верховная Рада Украины”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Как отметил руководитель военного ведомства, такая его позиция основывается на исторических обстоятельствах наличия в Украине значительного количества людей, которые пострадали от войны в Афганистане 1979-1989 годах, а также с учетом реальных угроз, существующих в этой стране.

По его словам, учитывая действительно сложную ситуацию, которая сложилась в Афганистане, а также с учетом того, что эта страна нуждается в международной помощи, Министерство обороны готово внести предложение о направлении в Афганистан военных специалистов для выполнения гуманитарных задач. В первую очередь, речь идет о военных медиках, инженерах, специалистах в системе управления воздушным движением, преподавателях, инструкторах, специалистах технического профиля, которые могут налаживать ремонт и обслуживание техники советского производства.

“Это будет реальная помощь, которую Украина способна предоставить. И я думаю, что наше общество поддержит такой шаг. Потому что перспектива развития двусторонних отношений между Украиной и Афганистаном достаточно большая”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он также добавил, что Украина не изолирована от Афганистана, и его трудности касаются также и нас. “С территории этой страны целым потоком транзитом через Украину в Западную Европу идет большой объем наркотических веществ. Это является большой проблемой, которую нужно решать. Нужно в Афганистан принести покой, создать рабочие места. Если мы этого не сделаем, наша молодежь почувствует на себе последствия такой бездеятельности”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе украинская военная делегация во главе с А.ГРИЦЕНКО принимает участие в заседании Комиссии Украина-НАТО и Совета евроатлантического партнерства (СЕАП) на уровне министров обороны.

Во время заседания СЕАП руководители военных ведомств стран - членов и партнеров Альянса обсуждают ход проведения операций под эгидой НАТО, в частности, в Афганистане (ISAF), Косово (KFOR) и в Средиземном море (“Активные усилия”), а также участие в этих операциях стран-партнеров альянса.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК на пресс-конференции в Софии по итогам заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел сообщил, что во время заседания комиссии проводились консультации относительно возможного привлечения Украины к участию в операции в Афганистане.

29 мая А.ГРИЦЕНКО высказал мнение, что в Афганистан могут быть направлены небольшие группы по 3-5-10 военнослужащих.