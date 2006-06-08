Военные учения перенесли

Министерства обороны Украины и Великобритании приняли совместное решение о перенесении сроков проведения военных учений „Тугой узел – 2006”.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, такое решение было принято сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе перед началом заседания Комиссии Украина-НАТО и Совета евроатлантического партнерства (СЕАП) во время встречи министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО с представителями британского оборонного ведомства.

Оценивая результаты встречи, А.ГРИЦЕНКО информировал журналистов, что на ней были достигнуты договоренности относительно возможности перенесения сроков и места проведения учений военно-воздушных сил „Тугой узел – 2006”, которые должны были начаться 14 июня на территории Николаевской области, в связи с непринятием новым составом Верховной Рады Украины решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2006 году для участия в многонациональных военных учениях.

«В сложившейся ситуации мы с британской стороной приняли совместное решение о перенесении сроков проведения военных учений „Тугой узел – 2006”. К сожалению. Потому что эти учения были нужны исключительно нашим пилотам, которые должны совместно готовиться к действиям в миротворческих операциях. Срок, на который переносятся эти учения, будет определен в ходе дальнейших переговоров», - заявил он.

А.ГРИЦЕНКО также отметил, что украинская и британская стороны подтвердили желание продолжать подготовку к учениям „Казацкая степь – 2006”, которые должны состояться в сентябре этого года на Житомирском полигоне с участием подразделений Украины, Великобритании и Польши.

«Военные учения нужны Украине. Украинская армия не будет армией, если она не будет проводить свои учения. Как министр обороны я отвечаю за то, чтобы в составе Вооруженных Сил были подразделения, способные выполнять миротворческие задачи. К этому нас обязывает и Закон Украины „О миротворческой деятельности”, - подчеркнул он.

Руководитель украинского оборонного ведомства отметил, что подразделения из состава ВСУ всегда достойно выполняли миротворческие задачи и получили за это уважение со стороны мирового сообщества.

По поводу непринятия Верховной Радой Украины решения относительно допуска вооруженных сил иностранных государств для участия в совместных учениях с ВСУ в этом году на территории Украины Министерством обороны Великобритании принято соответствующее заявление. В нем в частности, говорится, что 7 июня 2006 г. Верховной Радой Украины было принято решение перенести следующее заседание на 14 июня. Таким образом, до тех пор ВР не будет иметь возможности поставить на голосование закон относительно допуска вооруженных сил иностранных государств для участия в совместных учениях в этом году на территории Украины.

Также в заявлении британского оборонного ведомства отмечается, что, «к сожалению, в сложившихся обстоятельствах, мы договорились с Министерством обороны Украины отложить наши совместные учения военно-воздушных сил “Тугой узел”, которые планировались для проведения в Николаеве в период с 14 до 26 июня. Однако Великобритания и Украина будут продолжать выполнять активную программу сотрудничества в военной отрасли, и мы намерены провести эти учения в будущем, когда на это будет получено соответствующее решение парламента Украины».