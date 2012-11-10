Минобороны Ирака опровергло информацию о разрыве контракта с Россией
18:30, 10 ноября 2012Мир
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В минобороны убеждают, что "сделка идет своим чередом".
Министр обороны Ирака опроверг информацию об аннулировании сделки о покупке российского оружия на $4,2 млрд из-за коррупционного скандала, сообщает Al-Jazeera
"Сделка идет своим чередом", – заявил Саадун аль-Дулами на пресс-конференции, отвечая на вопрос о срыве контракта.
Ранее член иракского правительства Али Мусави заявил, что контракт между Москвой и Багдадом расторгнут. Причиной аннулирования сделки якобы стали подозрения в коррупции с российской стороны, появившиеся у иракской стороны после поездки премьер-министра Нури аль-Малики в Москву.
Во втором полугодии Россия и Ирак подписали ряд контрактов в сфере военно-технического сотрудничества на сумму более $4,2 млрд
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