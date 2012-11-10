Минобороны Ирака опровергло информацию о разрыве контракта с Россией

Министр обороны Ирака опроверг информацию об аннулировании сделки о покупке российского оружия на $4,2 млрд из-за коррупционного скандала, сообщает Al-Jazeera

"Сделка идет своим чередом", – заявил Саадун аль-Дулами на пресс-конференции, отвечая на вопрос о срыве контракта.

Ранее член иракского правительства Али Мусави заявил, что контракт между Москвой и Багдадом расторгнут. Причиной аннулирования сделки якобы стали подозрения в коррупции с российской стороны, появившиеся у иракской стороны после поездки премьер-министра Нури аль-Малики в Москву.

Во втором полугодии Россия и Ирак подписали ряд контрактов в сфере военно-технического сотрудничества на сумму более $4,2 млрд

«Газета.Ru»