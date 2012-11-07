На Кубани экстренно готовятся к новому наводнению

"По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, в связи с ожидаемыми сильными дождями, утром и днем в среду в бассейне реки Мзымта в Сочи на участке ручей Ржаной - река Пслух ожидается сход селевых потоков", - сообщили в ведомстве, пишет РИА "Новости".

Из-за стихии могут быть подтоплены прибрежные территории, технологические площадки в районе строительства олимпийских объектов, жилых посёлков строителей, расположенных в пойме реки Мзымта. Также возможен подмыв опор ЛЭП и мостов, перекрытие автомобильных и железных дорог.

Кроме того, до вечера среды в Туапсинском, Крымском и Геленджикском районах Краснодарского края ожидается очень сильный дождь и поднятие уровня рек. Возможны подтопления населенных пунктов, прорыв дамб, плотин прудов, подмыв опор мостов, земляных насыпей железнодорожных путей.

В последние несколько месяцев Кубань серьезно пострадала от природных стихий. Во время разрушительного наводнения в Крымском районе Краснодарского края 6-7 июля погибли 168 человек, а в районе Туапсе стихия в ночь на 22 августа унесла жизни четверых.