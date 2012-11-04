В России помолились о здравии «его высокопревосходительства» Путина
13:58, 04 ноября 2012Мир
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В Исаакиевском соборе помолились за здравие "высокопревосходительств" Путина и Полтавченко.
Путина величали «высокопревосходительством»
В Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, где происходит кульминация крестного хода в честь праздника Казанской иконы Божьей Матери, помолились о здравии президента РФ Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.
Как передает "Фонтанка.ру", оба при этом были удостоены звания "высокопревосходительство".
По словам верующих, такой благодарственный молебен возносится чуть ли не впервые с царских времен.
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