Китай и Япония пытались «по-тихому» договориться об островах

Об этом сообщает DT.UA со ссылкой на гонконгский телеканал «Фэнхуан».

По данным телеканала, 20 октября заместитель министра иностранных дел Японии Тикао Каваи тайно посетил Шанхай, где провел встречу с заместителем главы МИД КНР Чжан Чжицзюнь. В ходе не анонсированной заранее встречи «стороны провели консультации по вопросу двусторонних отношений, особенно проблемы Дяоюйдао». По имеющимся сведениям, дипломаты двух стран сошлись во мнении о том, что «необходимо продолжать диалог» между двумя странами.

Несмотря на то, что ни Китай, ни Япония официально не сообщали о встрече представителей МИД двух стран в Шанхае, на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Осаму Фудзимура заявил, что встреча была «частью переговоров (двух стран) на разных уровнях относительно сложившейся ситуации вокруг островов Сенкаку».

«Общение (двух сторон) ведется постоянно», - сказал генсек японского правительства.